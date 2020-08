Un feu de cannes détruit 7 hectares à Sainte-Suzanne

Un nouveau feu de cannes s’est déclaré ce lundi en fin d’après-midi à Sainte-Suzanne, dans le secteur de Bel-Air. Plus de sept hectares sont partis en fumées, rapporte la presse écrite. La veille, un incendie s'était déclenché à Sainte-Marie.



L'hypothèse d'un départ de feu volontaire n'est pas exclue, souligne le Quotidien. Alors que les incendies se succèdent depuis plusieurs semaines dans l'Est, les gendarmes ont déjà interrogé plusieurs témoins, et les techniciens de l'identification criminelle sont intervenus sur les lieux.