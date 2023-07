Un feu d’artifice sur le thème du 360ème anniversaire du Peuplement

Ce vendredi, le rendez-vous est pris, le public assistera à un spectacle unique de 30 minutes à La Réunion. Ce sera l’occasion de voir le ciel de Saint-Paul s’embraser, s’illuminer et s’enflammer. Cette année, le spectacle sera sur le thème du 360e anniversaire du Peuplement de La Réunion, une date symbolique que nous célèbrerons en novembre prochain ! Le 14 juillet, un magnifique spectacle sera présenté, mettant en avant les couleurs et les musiques du monde. Ce spectacle célébrera une vision humaniste d’unité et de vivre-ensemble, dans toute sa diversité…



Le succès populaire des Fêtes de Juillet, organisées en centre-ville et au Parc Expobat, positionne Saint-Paul comme le phare de la culture à La Réunion. La Municipalité a souhaité redonner à cette manifestation, qui fêtera ses 60 ans l’année prochaine, un cachet unique. Donner une telle ampleur à cet événement correspond aux standards d’une Ville de plus de 100 000 habitants. La Ville, attractive et dynamique, offre un espace aux talents et aux créativités. Saint-Paul devient ainsi une terre des festivals. Le Grand Boucan vient d’établir un record historique de fréquentation avec plus de 65 000 participants.