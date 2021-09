A la Une . Un festival LGBTQIA+ ce samedi, une première à La Réunion

"Parey pas parey ?", le 1er festival LGBTQIA+ de La Réunion, se tiendra ce samedi 25 septembre à La Raffinerie à Saint-Paul. Par N.P - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 11:04

Le communiqué :



Après des mois d’attente et de reports dus à la crise sanitaire, PAREY PAS PAREY ?, le premier Festival LGBTQIA+*de La Réunion, se tiendra le 25 septembre 2021 de 14h à 22h à La Raffinerie à Savanna (St-Paul). *Lesbiennes, Gays, Bis, Trans, Queer, Intersexes, Asexuel·les & autres.



Organisé par l’association OriZon, en partenariat avec les associations Kascavailes, Requeer, La Lanterne Magique, Ladilafête et SOS homophobie, le festival est né d’un manque de visibilité de la communauté LGBTQIA+. A l’heure où cette communauté commence à se rendre visible, il est nécessaire que cette visibilité soit accompagnée par l’émergence de ce genre d’évènements, où l’on peut se rencontrer, échanger, partager, s’informer et se divertir, tout en rappelant les problématiques de discriminations subies par les personnes LGBTQIA+ et l’inégalité du respect de leurs droits.



L’objectif de PAREY PAS PAREY ? est de se pérenniser et de devenir un incontournable des évènements culturels réunionnais, un espace d’expression pour les artistes LGBTQIA+ de l’île et d’ailleurs, pour toutes celles et ceux qui rêvent d’un avenir plus serein et respectueux.



PAREY PAS PAREY ? est tourné vers l’accueil, l’information et le partage, contre l’ignorance, qui est encore un moteur violent de l’intolérance. Lors de cette journée, il sera possible d’être soi-même, le jugement n’aura pas lieu d’être envers quiconque.



UNE JOURNÉE INÉDITE À LA RÉUNION IMAGINÉE EN TROIS TEMPS FORTS :



• un après-midi pour faire comprendre, informer et sensibiliser : animations, espaces de discussions, données chiffrées...



• un temps pour donner à voir les problématiques LGBTQIA+, via la projection d’une sélection de courts-métrages variés traitant de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, de l’homophobie, de la transphobie et plus globalement de la perception des personnes LGBTQIA+ par la société.



• de la musique pour se divertir : showcase de Louïz, DJ set de Vi Russe et Sam Wayland & VJ set by IoOne.



BILLETTERIE GRATUITE

LA TENUE DE CET ÉVÉNEMENT RESTE DÉPENDANTE DE L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES ET DE SON AUTORISATION PRÉFECTORALE.

