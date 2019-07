A la Une .. Un faux air d'été en plein hiver austral, humide Mardi après midi dans les hauts

2019 JUILLET 29 11h55 REUNION



Bonjour toutes et tous!



Radoucissement quasi général comme prévu en ce début de semaine. Des averses parfois modérées sont prévues Mardi après midi dans les hauts. L'hiver austral est en mode pause momentanée.



PREVISIONS POUR LA REUNION:



1: après midi du Lundi 29 : dans l'intérieur la couverture nuageuse est modérée et lâche quelques averses dans les hauts du Sud-Ouest.



Sur l'Est comme sur les versants du volcan, du côté de Saint Philippe/Sainte Rose et de la PDPalmistes, Takamaka le ciel est encombré et temporairement humide. Le soleil fait néanmoins des apparitions au sommet du volcan.



Les littoraux Nord, Ouest et Sud jouissent de larges périodes ensoleillées. Des nuages associés à une ligne d'instabilité transitent au large des côtes Nord. De temps à autre ils peuvent tutoyer le littoral .

La région du Maïdo bénéficie de larges éclaircies.



Avec le vent qui faiblit comme attendu la sensation de douceur est réelle à l'exception du quart Sud-Est de l'île.



A 11h45







Les rafales de vents ont perdu leur caractère soutenu et souvent désagréable. L'alizé rappelle qu'il existe sur les côtes Nord et Sud mais son souffle n'est que modéré.

Brises sur les plages de l'Ouest.



La haute mer est houleuse.

La mer est peu agitée sur les plages de l'Ouest avec la température du lagon avoisinant 24° Celsius.



2: Nuit du Lundi 29 au Mardi 30 : temps humide sur une large moitié Est en partant de Saint Joseph et en remontant par l'Est vers Sainte Suzanne et les hauts de Sainte Marie. Le volcan et les hauts de l'Est sont exposés à ces averses en général faibles à modérées.



Sur une large moitié Ouest le ciel n'est pas complètement dégagé mais il laisse entrevoir les étoiles la plupart du temps.



Les températures nocturnes restent plutôt douces pour la saison. Elles voyagent entre 19 et 22° sur le littoral. Elle restent a priori supérieures à 5° dans les stations les plus fraîches comme le volcan, Bourg Murât ou encore le Maïdo.



3: Mardi 30: pour peu on se croirait proche de l'été. Le vent d'hiver est à cours de souffle. Les brises dominent sur l'île.

Sensation de douceur générale.

L'après midi l'évolution diurne est assez marquée et se manifeste par un risque pluvieux assez généralisé dans les hauts.

Les averses sont localement modérées et le son du grain sur la tôle est trompeur: nous ne sommes pas en Janvier et pourtant...



Sur ce je vous souhaite un excellent début de semaine.



Cheers,

