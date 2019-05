Un facteur agressé au Port samedi: Pas de courrier ce lundi

Samedi, vers midi, un facteur du Port s'est fait violemment agresser au pied d'une résidence rue du Général De Gaulle, aux alentours de midi. Aspergé de bombe lacrymogène et tabassé, l'homme, criant au secours, a reçu l'aide d'habitants de la résidence. Transporté au CHOR par les pompiers, le facteur s'est vu remettre 8 jours d'ITT.



Ce lundi, les agents du centre de tri Yvrin Pausé exercent leur droit de retrait, ainsi aucun courrier ne sera distribué ce lundi. Un CHSCT exceptionnel a été convoqué, les syndicats CGTR et UNSA exigent une réaction de la direction suite à l'agression de samedi, en la forme d'une communication quant à la tolérance zéro de la violence envers les agents de la Poste. Les syndicats exigent aussi qu'une cellule psychologique soit mise en place, les facteurs étant choqués de l'agression de leur collègue.



Loïc Désirée, de la CGTR, rapporte que les facteurs rencontrent des problèmes avec les chiens agressifs de certains usagers, et demande que la direction réagisse en sanctionnant les propriétaires indélicats d'une absence temporaire de distribution de courrier. A ce sujet, il a été décidé en CHSCT de prévenir la fourrière en cas de présence de chiens errants.



Suite au CHSCT de ce matin, la cellule psychologique est mise en place, et un partenariat avec la mairie du Port a été évoqué, dans le but de sécuriser les lieux où les agents se sentent en insécurité.