Un fabricant de jouets réunionnais met au point une visière de protection

Se protéger un maximum contre les expulsions de gouttelettes salivaires et effectuer les gestes barrières est indéniablement aujourd'hui la meilleure des choses à faire pour se protéger contre le Coronavirus. Gaël Pigeot, un fabricant de jouets pour enfants s'est retrouvé au coeur de la crise Covid à essayer de protéger les membres de sa famille, par ailleurs soignants. L'histoire incroyable d'une invention péi qui s'est aussi transformée en une aventure solidaire. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 22 Mai 2020 à 15:44 | Lu 697 fois





Gaël Pigeot, le fondateur de



Les soignants de sa famille premiers testeurs puis des actions solidaires...

Fabricant de jouets pour enfants, Gaël Pigeot allait en ce début de crise mettre la clef sous la porte, son activité étant totalement sinistrée. Pour son atelier, l'artisan avait investi avec un ami (ndlr: lui-même issu du domaine de la construction navale) dans une fraiseuse numérique. C'est cette machine qui va, alors que La Réunion connait ses premiers cas de Covid, le pousser dans ses retranchements. Voyant des membres de sa famille, tous personnel soignant, partir sans aucune protection accomplir leur mission qu'il va penser sa première visière... La version famille de la visière sera peu à peu améliorée et les collègues de travail vont vite souhaiter en disposer également.



Tous ces tests en milieu médical vont faire évoluer le produit. Données dans un premier temps, Gael Pigeot va ensuite enregistrer ses premières commandes, encouragé par toute sa famille. L'artisan pourra également compter sur la confiance de ses fournisseurs car aux premières heures, la trésorerie se fait rare.



L'idée géniale de cette visière 100% réunionnaise est qu'elle soit fermée sur le dessus : ainsi pour les enfants placés en contrebas des projections des adultes, la protection est optimale. Aujourd'hui la version commercialisée s'appelle Pro V4 , et a été dès sa conception validée et protégée auprès de l'INPI. Elle peut être produite en plus grande quantité: entre 1500 et 2000 pièces par jour.



Si les ventes se poursuivent, Gaël Pigeot tient à continuer les actions solidaires en offrant ses visières comme par exemple aider les structures durement touchées comme les fermes. Il se bat aujourd'hui pour obtenir une certification AFNOR, se heurtant à des murs mais ne perdant pas espoir.





Une visière conçue pour éviter un maximum de projections

Pour assurer une protection maximale, la conception de cette visière frontale a été étudiée afin de bloquer les projections provenant des côtés, d'en bas mais aussi d'en haut. Légère, elle pèse moins de 100 gr, elle peut être portée par les adultes et les enfants en deux inclinaisons.



Vendues en kit, sous blister plastique, les visières sont très simples à monter. Chaque paquet comprend un écran protecteur en plastique transparent, une structure de protection en forme de demi-lune en PVC, une fixation ajustable avec un élastique et une mousse de confort de protection frontale. L'entretien de la visière se fera à l'eau savonneuse avant et après chaque utilisation.



Commandes sur le site https://visiere-protection.re/

par mail visiereprotection@gmail.com

