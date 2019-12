Un exercice de sauvetage au large de La Réunion

Le commandant des FASZOI a organisé un exercice de sauvetage d'un navire au large de La Réunion et et de lutte contre la pollution maritime, dans le cadre du dispositif ORSEC maritime.



Le Préfet de La Réunion, Jacques Billant, a notamment pu y assister. Il a ainsi pu présenter les missions de l’Etat en mer.



Une collision entre un palangrier et un pétrolier a ainsi été simulé afin que les principaux acteurs puissent être mobilisés dans cet exercice.



Grâce à cet exercice, les FAZSOI ont pu réviser les acquis des équipes de gestion d’incident et de crise en cas d’évènement de mer majeur.



Les procédures permettant la liaison entre le volet terrestre et le volet maritime ont également pu être améliorées.



Les acteurs de la lutte contre une pollution maritime ont également été entraînés afin de palier aux risques environnementaux.