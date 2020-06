Un exemple d’incivilité à Petite France au chemin Féoga N°1

La mobilisation de nos équipes et partenaires dans les opérations “coups de poing” pour assurer le nettoyage de sites polluants, les programmes de démoustication menés par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) dans les quartiers, la sensibilisation auprès des usagers… sont autant d’interventions réalisées au quotidien en fonction des secteurs de compétences de la collectivité. Malgré la tendance à la diminution du nombre de cas confirmés de dengue, -403 cas signalés par la Préfecture et l’ARS pour la période allant du 8 au 14 juin-, les remontées statistiques de la Préfecture et de l’ARS font état de nombreux cas de dengue sur la circonscription de Saint-Paul.Dans le but d’éradiquer ce fléau, la Brigade d’Intervention Rapide en Environnement (BIRE) de la collectivité met tout en oeuvre pour lutter contre les foyers existants et potentiels. Nombreuses sont les opérations que l’on peut partager avec nos concitoyens afin de les sensibiliser à la cause commune: “le respect de notre environnement” qui passe aussi dans la gestion des déchets.À l’exemple de l’opération ” coup de poing” datée du 08 juin dernier au chemin feoga N°01, les agents de la BIRE avec le soutien du service moyen et des PEC LAV associatifs (gérés par la direction de l’environnement et du développement durable):– 300 M3 d’encombrants type dépôts sauvages ont été retirés et acheminés vers le prestataire.– 4 véhicules hors d’usage ont été retirés de la voie publique.– Un débroussaillage des accotements a été réalisé redonnant un coup de fraîcheur en ce lieu.Les citoyens doivent se mobiliser en nettoyant leur environnement, respecter le calendrier de collectes, utiliser les déchèteries, ne pas jeter ses déchets dans la nature…Une multitude de solutions existe pour limiter les dépôts sauvages.– Au TCO qui assure notamment la mission de collecte des déchets. Vous pouvez remplir un formulaire en ligne sur son site (pour les problèmes de collecte, de dépôt sauvage ou d’épave de véhicule) soit en contactant son numéro vert au 0800 605 605.– Au service de l’environnement de la mairie via la page Facebook Allo Propreté ou en contactant le numéro vert 0800 097 460.– Au service de l’ARS qui mène plusieurs opérations de démoustication dans des quartiers de Saint-Paul. L’ARS publie régulièrement de nouveaux calendriers de ces interventions. Vous pouvez directement contacter cette structure afin de lui remonter les situations problématiques : terrains abandonnés, gîtes larvaires… au numéro vert 0800 110 000.– En remplissant un formulaire de signalement sur le site Internet de la ville Malgré ce travail de terrain des équipes communales, de Cycléa ou du TCO, de l’ARS, le constat reste flagrant. On voit s’entasser quotidiennement des dépôts d’ordures sur le bord des chemins ou des routes. S’engager dans ce combat à nos cotés, c’est aussi participer à l’amélioration de votre cadre de vie et surtout au respect de notre environnement. On a tous à y gagner…