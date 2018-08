Un ex-professeur de mathématiques condamné pour agression sexuelle

Un ex-professeur de mathématiques a, hier, été condamné à 8 mois de prison avec sursis avec mise à l’épreuve de 3 ans pour l’agression sexuelle sur un collégien. Les faits se sont déroulés en août 2013 sur 4 mois. L’homme est accusé d’avoir évoqué à plusieurs reprises la masturbation, de lui avoir frôlé le sexe et d’avoir dessiné un sexe sur le tableau, rapporte le Quotidien.



A la barre du tribunal de St-Pierre, l’homme avait expliqué son geste par un accident et soutenu qu’il s’était laissé aller au dessin du pénis à un moment où il rencontrait des problèmes d’autorité avec ses élèves.



Le tribunal a également prononcé son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles, l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, 1 000 euros de préjudice moral et l’interdicition d’exercer une activité en lien avec des mineurs.