Un ex-héroïnomane fraîchement arrivé à La Réunion enchaîne les infractions et incivilités

Un Nîmois de 40 ans est arrivé il y a quelques mois à peine à La Réunion dans le but de refaire sa vie. Ex-héroïnomane, il a obtenu un CAP de chauffeur-routier et avait déjà commencé à travailler. Mais alors que tout semblait si bien commencer, ses vieux démons l'ont très vitre rattrapé.



Le quarantenaire s'est d'abord fait licencier après avoir trafiqué un chèque remis par son patron. Depuis, le Nîmois multiplie les méfaits.



"Il vole la voiture d'une copine rencontrée en boîte et modifie les plaques d'immatriculation. Il se sert de l'essence à la station et part sans payer à plusieurs reprises", confie le JIR. Il vole également des serviettes et de la vaisselle dans le gîte où il loge à Saint-Paul.



Il harcèle également une autre femme. "580 SMS et 80 appels malveillants pour le seul mois d'août, plus une scène de violences...", souligne le JIR.



Le parquet parle d'un homme "en voie de désocialisation". Il le place en détention provisoire, avant son jugement le 17 octobre prochain. "Il doit absolument voir un médecin pour se faire prescrire de la méthadone", confie le JIR.