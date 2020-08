Un ex-chanteur de reggae condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur mineur

Les faits se sont déroulés en 2014. Christian a abusé sexuellement du fils de sa compagne alors âgé de 12 ans et souffrant d’un handicap.



Extrait de sa cellule de Domenjod, hier, il a nié une partie des violences sexuelles commises allant jusqu’à faire porter la faute sur l’enfant qui l’aurait provoqué, relate la presse écrite.



Christian, ex-chanteur d’un groupe de reggae, a déjà été condamné à de la prison ferme pour le même type de faits. L’expertise psychiatrique n’est pas plus rassurante, soulevant un manque d’empathie, sa dangerosité et "une attirance pathologique pour les enfants", la castration chimique a été préconisée.



Il a finalement été condamné à rester en prison pour 5 ans et à l’obligation de suivre des soins. Son inscriptions au fichier des auteurs d'infractions à caractère sexuel a également été prononcé.