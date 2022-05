A la Une . Un événement sportif pour venir en aide aux femmes et enfants victimes de violences

Un évènement sportif a été organisé aujourd’hui pour récolter des fonds pour l’Association de Femmes et Enfants de Victimes de Violences. Par NP - Publié le Dimanche 15 Mai 2022 à 19:29





En ce dimanche matin, sur la plage de Saint-Pierre, 40 participants ont répondu présent au beach wod organisé par Zoreils dan’sab, en collaboration avec Crossfit Freyja (salle de Crossfit au Tampon - Trois Mares). Il s’agissait d’une cession de Crossfit sur la plage ouverte à tout le monde sur inscription préalable, sportifs ou non, dans la joie, la bonne humeur, sous un magnifique soleil, afin de collecter de l’argent pour l’AFEVV. Le but est également de sensibiliser la population aux violences intrafamiliales et de faire connaitre l’association.



Cet évènement a été possible grâce aux athlètes que Zoreils dan’sab souhaitent remercier pour leur présence, leurs dons, leur soutien ainsi que nos partenaires : Crossfit Freyja, Fit Body, Cyclone Pub, Pat design sucré, Mass Box qui ont tenus à offrir des surprises à nos sportifs. Merci à la CIVIS d’avoir autorisé à réaliser l’événement sur le front de mer de Saint-Pierre.



Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires concernant le rallye, l’association ou que vous souhaitez faire un don, il vous suffit de contacter Zoreils dan’sab, au 0692026872, par mail En ce jour, 15 mai 2022, Zoreils dan’sab, équipage du Bab El Raid, rallye automobile humanitaire, solidaire et écoresponsable, ont organisé une collecte de fonds pour l’AFEVV (l’Association de Femmes et Enfants Victimes de Violences).En ce dimanche matin, sur la plage de Saint-Pierre, 40 participants ont répondu présent au beach wod organisé par Zoreils dan’sab, en collaboration avec Crossfit Freyja (salle de Crossfit au Tampon - Trois Mares). Il s’agissait d’une cession de Crossfit sur la plage ouverte à tout le monde sur inscription préalable, sportifs ou non, dans la joie, la bonne humeur, sous un magnifique soleil, afin de collecter de l’argent pour l’AFEVV. Le but est également de sensibiliser la population aux violences intrafamiliales et de faire connaitre l’association.Cet évènement a été possible grâce aux athlètes que Zoreils dan’sab souhaitent remercier pour leur présence, leurs dons, leur soutien ainsi que nos partenaires : Crossfit Freyja, Fit Body, Cyclone Pub, Pat design sucré, Mass Box qui ont tenus à offrir des surprises à nos sportifs. Merci à la CIVIS d’avoir autorisé à réaliser l’événement sur le front de mer de Saint-Pierre.Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires concernant le rallye, l’association ou que vous souhaitez faire un don, il vous suffit de contacter Zoreils dan’sab, au 0692026872, par mail zoreilsdansab@outlook.fr , Facebook « zoreils dan’sab » ou Instagram « zoreils.dan.sab. » Il n’y a pas de petits gestes mais que des grandes attentions. Alors Zoreils dan’sab comptent sur vous !!!!