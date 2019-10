Société "Un euro investi par la Région dans la filière cinéma rapporte 4 euros à La Réunion"...

Une importante délégation de professionnels du monde cinématographique (producteurs, réalisateurs), dont Valérie Lepine Karnik directrice générale de la Commission Film France, séjourne actuellement dans l'ile, dans le cadre de la démarche régionale 'Eductour, La Réunion des Cinémas".



18 professionnels, dont 16 producteurs et 2 journalistes spécialisés, ont pu visiter notre ile pour découvrir les lieux de tournage de leurs prochains films, mais aussi rencontrer des professionnels locaux.



Même si leurs noms de sont pas très connus du grand public, il s'agit de sommités dans leurs métiers et surtout, ils jouent un rôle incontournable dans la conception et la réalisation des films.



Ils ont pu témoigner hier lors d'une conférence de presse au Lux de Saint-Gilles. Ils se sont tous bien sûr déclarés époustouflés par les paysages qu'ils ont pu admirer. Beaucoup avaient déjà séjourné à Maurice mais ils ont été unanimes à avouer qu'ils n'imaginaient pas qu'une aussi petite ile que La Réunion pouvait abriter des paysages aussi magnifiques et aussi variés. Un d'entre eux a même avoué : "La Réunion est beaucoup plus belle que Maurice", en nous faisant jurer de ne pas le répéter...



Ils ont tous exprimé leur souhait de revenir rapidement tourner des films dans notre ile.



Mais, ils ont également été unanimes à avoir été agréablement surpris par la qualité des professionnels qu'ils ont pu rencontrer. Ce qui a fait dire à l'un d'eux : "Ça coûte bien évidemment moins cher de tourner en métropole, à deux heures de Paris. Mais ce handicap peut largement être compensé si nous pouvons avoir la certitude de trouver sur place des techniciens de grande qualité, ce qui nous évite d'avoir à payer leurs frais de déplacement'".



Or, et c'est une des heureuses conséquences de la volonté politique de la Région de créer une filière "cinéma" à La Réunion, notre île a vu se créer au cours des dernières années nombre de sociétés, qui ont formé des professionnels de grande qualité, tout à fait capables de tenir la comparaison avec leurs homologues métropolitains.



Pour preuve, les réalisateurs de la série Cut ont choisi d'emmener avec eux en Nouvelle Calédonie les techniciens avec qui ils avaient tourné les premiers épisodes de la série à La Réunion. Et il en est de même pour un autre film en tournage en ce moment dans la région de Bordeaux, avec des techniciens réunionnais.



On comprend mieux dès lors la satisfaction affichée hier par Vincent Payet, vice-président de la Région en charge du dossier à la Pyramide inversée, mais aussi par Gaston Bigey de Nexa, la SEM de la Région chargée du développement économique de La Réunion, et Edy Payet, délégué général de l'Agence Films Réunion, une autre émanation de la Région.



Chaque année, des projets de films naissent et se concrétisent grâce à ces rencontres entre professionnels. En 2015, la filière comptait 508 emplois. Ils sont 954 trois ans après...



Ce que Vincent Payet résume en une phrase : "Quand la Région investit un euro dans la filière cinéma, ça rapporte quatre euros à La Réunion". Pierrot Dupuy Lu 182 fois







