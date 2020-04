A la Une . Un étudiant réunionnais soupçonné d’avoir tué sa camarade de classe Un élève ingénieur originaire de La Réunion a été écroué à Amiens samedi dernier pour le meurtre d’une étudiante de 20 ans. Il aurait passé plusieurs jours confiné avec le corps de la victime.





C’est le choc à Amiens où Mike R. a été placé en détention provisoire pour le meurtre d’une étudiante marocaine relate le JIR. Les deux étaient élèves à l’École supérieure d’ingénieurs en électrotechnique (ESIEE) de la ville picarde.



C’est une amie de la victime qui a alerté la police, inquiète de ne pas avoir de nouvelles depuis quelques jours. En arrivant sur les lieux du drame, les forces de l’ordre ont constaté que le jeune homme était resté confiné avec le corps de la jeune femme depuis plusieurs jours. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre sur conjoint.



Si le motif reste encore inconnu, une amie de la victime affirme que Mike R. avait des sentiments pour la jeune femme qui n’était pas partagée. Le parquet pense de son côté que les deux jeunes gens étaient en couple.



La situation sanitaire a empêché le rapatriement du corps de la jeune femme vers le Maroc. Elle a été inhumée dans le carré musulman d’un cimetière amiénois. Seul un oncle vivant en métropole a pu assister aux obsèques pour la famille. Celle-ci espère pouvoir la rapatrier dès que possible.



Le juge d'instruction en charge de l'enquête va tenter d'établir les faits, notamment concernant le mobile du crime encore inconnu à ce jour.







