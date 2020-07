A la Une ... Un étudiant mauricien à Oxford, éduqué et hafiz, est accusé de pédophilie

Par E. Moris - Publié le Vendredi 24 Juillet 2020 à 13:05 | Lu 251 fois





Shiraaz Kureembokus, un étudiant mauricien de 27 ans, qui fait son doctorat à l’université d’Oxford, a été condamné à 18 mois de prison pour avoir invité un enfant de 14 ans à avoir des rapports sexuels.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... On peut fréquenter une université de renom, telle Oxford, et être un sale pervers. Mieux, pédophile !Shiraaz Kureembokus, un étudiant mauricien de 27 ans, qui fait son doctorat à l’université d’Oxford, a été condamné à 18 mois de prison pour avoir invité un enfant de 14 ans à avoir des rapports sexuels.





Publicité Publicité