"Un esprit sain dans un corps sain"



Qui ne connait pas cette citation ?



A condition de ne pas perdre la boule ou le ballon pour MESSI.



Selon les révélations de "Capital" un journal du monde de la Finance, la vedette du football s'est fait payer une partie du coût de son transfert en cryptomonnaies...



Bien sûr pas les mêmes qui ont valeur sur les Places d'Exchange en Asie ou ailleurs. Pour l'heure, ça peut s'exporter aussi... tout dépendra de la dynamique enregistrée au fil du temps et de sa compatibilité avec l'idéal ou les valeurs du sport.



Une cryptomonnaie propre au PSG et à l'effigie du Club... ayant valeur que sur la plateforme du PSG...



Malgré le manque de publicité, tout semble être géré en catimini... n'empêche que le jeton a pris beaucoup de valeur 40€ dit-on.



Le tout sera de savoir jusqu'à combien le cours du jeton va grimper.



Un coup de poker que s'offre MESSI en plus de ces talents de footballeur....?



Imaginons que le jeton passe à 50, 60 € et pourquoi pas plus et l'on imagine la plus-value encaissée par ce dernier seulement sur cette partie de son transfert.. la tune attire la tune ! MESSI aime la diversification des revenus...avec un ruisellement que pour lui-même.



Sans moraliser, on est bien loin de la valeur essentielle du sport. "Le sport se suffit à lui-même".. il n'a pas besoin de spectateurs, de fans, d'admirateurs, d'être boursicoteurs.



Mais restons philosophe... On peut être philosophe, bon footballeur et aimer les plus values..



C'est une question de jauge.



NB "L’attaquant argentin a touché une quantité non communiquée de la cryptomonnaie du PSG. Cette opération marketing est un moyen de faire connaître ce nouvel outil de diversification des revenus des clubs de football."