Un espace d’accueil, d’orientation et d’information pour les femmes victimes de violences

Le 25 novembre, c’est la Journée internationale pour l’élimination de la violence faite aux femmes. Pascal THIAW-KINE, Directeur Général du groupe SA Excellence Réunion (Leclerc Réunion) le rappelle : « La Réunion détient un triste record. Nous sommes le 3ème département en France où l’on compte le plus de violences faites aux femmes. »



Cette inauguration aujourd’hui est « un acte d’espoir », souligne le maire de Saint-Joseph, Patrick LEBRETON.



Pour Evelyne CORBIERE, Secrétaire générale de l’Union des Femmes Réunionnaises, « cette date du 25 novembre est importante, choisie en hommage aux soeurs Mirabal, assassinées en 1960. Nous confirmons ici notre volonté d’éliminer les violences faites aux femmes. La violence conjugale est un terrorisme domestique. La violence conjugale est insidieuse, universelle, qui dépasse les frontières, les cultures et les traditions. »



« La violence contre les femmes est un problème mondial, un problème universel. 1 femme sur 3 a subi dans sa vie des violences sexuelles. La violence faites aux femmes est l’un des plus grands scandales de l’humanité. 87 000 femmes sont tuées chaque année dans le monde. Les violences à l’encontre des femmes représentent le symbole le plus brutal dans l’inégalité homme/femme. Je souhaite une loi cadre contre les violences faites aux femmes.

A La Réunion, cette année, on dénombre 4 féminicides. 451 femmes ont été reçues dans les centres d’écoute, 64% d’entre elles sont sans emploi. Je me réjouis de l’ouverture de ces lieux. Je plaide pour qu’il y ait des centres d’hébergement d’urgence. C’est l’urgence absolue ! Les femmes sont un si grand espoir pour notre monde. »

