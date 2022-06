A la Une . Un épisode caniculaire envisagé la semaine prochaine en France

​Entre mercredi et samedi prochain, l’Hexagone devrait voir le thermomètre grimper jusqu’à des températures approchant les 40° C. Par LG - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 07:39

Un épisode caniculaire touche l'Espagne et le Portugal à partir de ce week-end. La France pourrait également être concernée dans les prochains jours.



C’est dans le sud et l'ouest du pays qu'elle paraît la plus durable et la plus intense avec des températures maximales à près de 40°C. Des records de chaleur mensuels pourraient être battus.



À partir de mercredi, une chaleur intense pourrait remonter vers le nord au moins de façon temporaire, et le seuil des 30 °C pourra alors être dépassé sur la plus grande partie du pays et pour la première fois à Paris depuis le début de l’année. Dans le Sud, en deuxième partie de semaine, des températures approchant les 40° C sont à prévoir.



Il reste des incertitudes sur l’intensité et la durée de cette chaleur au nord de la Loire, la séquence s’annonce plus longue au sud avec des valeurs pouvant dépasser les 35 °C plusieurs jours de suite, notamment sur un quart sud-est. Ce phénomène pourrait durer jusqu’au 19 juin.



Le thermomètre a atteint ce samedi 40 degrés Celsius à Séville et Cordoue dans le sud de l'Espagne. Un épisode de chaleur sans précédent depuis au moins vingt ans pour cette période de l'année :