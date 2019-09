Un enterrement symbolique des urgences à St-Pierre

Les services d'urgences sont en crise, le manque de personnel et de moyens condamne les patients à des temps d'attente interminables, le personnel soignant, accablé, est au bord du gouffre.



Cela fait 6 mois qu'un mouvement de grève national a commencé, la ministre de la santé Agnès Buzyn a annoncé ce lundi un plan d'aide de 750 millions d'euros sur deux ans pour tenter de régler une crise qui n'en finit pas de prendre de l'ampleur. Plus de la moitié des services d'urgences sont en grève, 233 services sont concernés.



Les urgences du CHU sud sont en grève depuis le 5 juin, et la grève est reconduite, les soignants estimant que leurs revendications ne sont pas entendues. Ce mercredi après-midi, une manifestation se déroule devant les urgences de Saint-Pierre, à l'appel de la CFTC et du collectif Soignants au bord du gouffre..



Les manifestants doivent déposer un cercueil et déclamé une oraison funèbre, celle des urgences. La CFTC estime que le plan national annoncé hier est insuffisant: "c'est une bombe à retardement". La population était appelée à participer à cette action, ... personnes étaient présentes.