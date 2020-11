A la Une ..

Un énième incendie se déclare dans un champ de cannes

Un incendie s'est déclaré peu après 13 heures ce vendredi à mi-hauteur de la ville de Saint-Denis. On ne compte plus le nombre de feux déclarés dans les champs de cannes depuis le début de la saison sèche. Six engins Feu de Forêts (CCF) du SDIS 974 sont engagés sur le secteur de la Bretagne.