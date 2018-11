Un enfant qui a perdu sa mère va réaliser le rêve de sa vie : Rencontrer Kylian Mbappé

Une enseignante qui essayait de remonter le moral d'un enfant de 9 ans qui a perdu sa mère dans l'effondrement d'un immeuble de la rue d'Aubagne à Marseille, lui a demandé ce qui lui ferait le plus plaisir. Réponse de l'enfant : rencontrer Kylian Mbappé.



L'enseignante prend son courage à deux mains et contacte la Ligue Française de Football qui la met en contact avec le joueur du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France.



Et là, surprise, Kylian Mbappé la contacte pour lui dire qu'il accepte de recevoir le petit El Amine, qui aura 10 ans le 19 novembre.



Il s'est même engagé à payer le voyage du petit garçon et de son enseignante afin qu’il puisse les rencontrer dans le courant du mois de décembre, lors d’un tournoi.