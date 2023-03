Un enfant percuté par un parapentiste à Saint-Leu

Les clubs de parapente et les clients présents ce mercredi sur le bord de mer de Saint-Leu sont sous le choc. Ils ont assisté vers 11 heures à un télescopage entre un parapentiste en phase d'atterrissage sur la plage et un enfant.



Percuté, l'enfant de 5 ans a été pris en charge par les pompiers et les urgentistes. Il a été acheminé vers le CHU Sud en état d'urgence absolue. "Toutes les personnes qui ont assisté à la scène sont choquées", déclare simplement un parapentiste.



Les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul ont ouvert une enquête. Le parapentiste impliqué serait un pratiquant hors-club.