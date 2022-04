A la Une . Un enfant fait un coma éthylique dans un restaurant, le gérant sera convoqué devant la justice

La scène avait stupéfait la famille et les autres clients présents dans ce restaurant sainte-marien ce dimanche. Un enfant avait perdu connaissance après simplement avoir bu son verre. Par LG - Publié le Mercredi 27 Avril 2022 à 18:16

Ce dimanche dans un restaurant de Sainte-Marie, un enfant de 8 ans a perdu connaissance alors qu'il était attablé au cours d'un repas en famille. Tout le monde passe commande et les boissons arrivent. Mais par erreur, le service se trompe de bouteille et sert de l'alcool au lieu de la bouteille d'eau censée venir couper la menthe à l'eau commandée.



Mal en point, l'enfant avait perdu connaissance et fait un coma éthylique, ce qui lui avait valu d'être transporté à l'hôpital.



Ses parents ont porté plainte dès le lendemain des faits. Ce mercredi, le parquet de Saint-Denis informe qu'il a délivré une convocation devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires à l'encontre du responsable de l'établissement mis en cause.