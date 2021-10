Courrier des lecteurs Un enfant a besoin de ne rien faire

Par Radjah Véloupoulé - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 18:00

Notre mode de vie est soumis à la vitesse et à l'activité. Le credo, c'est faire le maximum de choses en un temps record. Notre mental est complètement occupé 24 sur 24, et même nos rêves reflètent notre hyperfonctionnement. Les adultes ont choisi ce mode de vie, pour la plupart, mais nos enfants ?

Sont-ils condamnés à faire comme nous ? Ont-ils le choix et la liberté de contempler la course des nuages sans que nous soyons à demander :"N'as-tu rien à faire ? Il faut finir les devoirs, aller te préparer pour le cours de, nous devons faire les courses, récupérer ceci à,...". Nos enfants, sont désormais programmés pour occuper chaque heure de leur journée. Déjà que l'école monopolise un nombre excessif d'heures pour les plus jeunes, nous rajoutons volontiers des cours de, peut être par acquis de conscience, peut-être pour faire comme, ou encore lui donner la chance de,. Peut-être, n'avons nous pas eu la chance de faire toutes ces choses, peut-être que plus il en fera, plus il sera meilleur que, mais la vie par procuration ne fonctionne jamais, et le temps ne se rattrape pas, il ne fait que s'abolir dans un éternel présent, comme la course des nuages.