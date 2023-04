Un employé de la mairie de St-Benoît tente de mettre fin à ses jours, une cellule psychologique ouverte

Un employé de la Mairie de Saint-Benoît a tenté de mettre fin à ses jours, tôt ce matin, sur le site de la Direction des sports. Il a été maîtrisé à temps et transféré au GHER.



"Ce dernier a pu rapidement être pris en charge par les secours et la gendarmerie, que je remercie d’ailleurs pour leur réactivité et leur efficacité. Les raisons de son geste restent pour l’heure inconnues. Toutes les mesures ont été immédiatement mises en place afin d’accompagner au mieux les agents de la Mairie", indique Patrice Selly.



"Une cellule psychologique a été ouverte pour le personnel communal. Dès cet après-midi, les organisations syndicales ont été invitées par la direction générale à venir s’exprimer sur les mesures à mettre en œuvre suite à cet événement. Je me tiens également tout naturellement à la disposition des syndicats pour continuer les échanges dans le respect du dialogue social".