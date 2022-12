A la Une . Un élu marseillais critique fortement Dimitri Payet

Invité sur Footballclubdemarseille, Anthony Krehmeier, le maire des 2e et 3e arrondissement de Marseille, s’est laissé aller sur Dimitri Payet. Par GD - Publié le Dimanche 11 Décembre 2022 à 11:50

Alors qu’il vit une saison difficile depuis l’arrivée de son nouveau coach, Dimitri Payet ne semble pas avoir le soutien de tous les Marseillais. Invité sur Footballclubdemarseille, Anthony Krehmeier, le maire des 2e et 3e arrondissement de Marseille, ne s’est pas privé pour critiquer vertement le capitaine marseillais.

« Objectivement, sur Payet, sa condition physique laisse à désirer. Je ne comprends pas comment il peut arriver à toutes les intersaisons avec cinq, six kilos de trop quoi. A chaque fois qu’il part en vacances, il met un mois et demi pour reprendre derrière. Souvent c’était en décembre quand il y avait des grosses coupures ou il revenait il y arrivait pas, le mois de janvier c’est compliqué pour lui. Là cette année il n’a pas repris, mais j’ai l’impression qu’il est encore un peu en surpoids. Je le vois titulaire un match contre Francfort ou deux. Vous avez vu Gerson et Payet contre Francfort ? C’est le match le plus pourri de l’année. C’est une honte. C’est du sabordage, ils ont marché tout le long. On se contente de peu quand même : on se contente de Payet quand il court et quand il marche et Harit qui fait un peu des grigri. Moi je trouve que Payet à 37 ans il devrait avoir une hygiène de vie… Regardez Cabella à Lille, il est posé, il est fit, et Payet il arrive pas à se poser, il est encore dans un trip où il n’est pas en bonne condition physique quand il arrive, il marronne… Payet n’est pas adapté au jeu de Tudor, il ne court pas ! C’est un système qui demande une implication de fou, il y a de la verticalité, faut que ça aille vite, lui il ralentit un peu le jeu. Payet c’est une espèce de 10 à l’ancienne quoi. Tudor il joue un football très moderne. Payet c’est un joueur des années 80… »

Anthony Krehmeier

Des critiques que le Réunionnais va probablement vouloir faire taire puisque la blessure du Marocain Amine Harit devrait lui permettre de gagner du temps de jeu.