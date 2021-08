A la Une . Un élève pilote saute en plein vol pendant un cours

Les faits se sont déroulés mardi dernier au dessus du Bassin d'Arcachon, dans la région de Bordeaux. Un jeune élève pilote d'une trentaine d'années s'est jeté de son avion en plein vol alors qu'il était avec son instructeur. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 11:19

Alors qu'il effectuait un vol d'instruction au-dessus du bassin d'Arcachon, un instructeur expérimenté d'une soixantaine d'années a dû gérer une situation inexplicable et au combien exceptionnelle. À bord de son avion de type Piper avec son élève, ils décollent de l'aérodrome de Biscarosse. L'élève originaire de La Rochelle, effectue un stage de pilotage.



Soudainement, alors que le vol se déroule normalement, l'élève aurait été pris d'une crise délirante et tenu des propos incohérents. Il aurait ensuite exprimé son intention de se suicider et a précipité l'avion vers la mer, rapporte Ouest-France. L'élève a alors décidé d'effectuer un demi-tour avec autorité avant que l'instructeur ne reprenne les commandes.



L'élève a alors ouvert le cockpit et s'est jeté dans l'océan. Le pilote s'est immédiatement posé en urgence sur la plage de Biscarosse. S'il ne s'est pas blessé lors de cet atterrissage de secours, il était en état de choc. Tombé d'une hauteur d'environ 50 mètres, le corps de l'élève a été retrouvé ce mercredi sur une plage du centre d'essai des Landes.



Une enquête a été ouverte pour "recherches des causes de la mort".



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur