Un élève de l'Ecole d'apprentissage maritime de La Réunion distingué

Voici le communiqué de la Fédération nationale du mérite maritime et de la médaille d'honneur des marins (section océan indien) : Par NP - Publié le Lundi 30 Janvier 2023 à 09:39

Etienne Roudon, élève de l’Ecole d’apprentissage maritime de La Réunion, lauréat du Prix 2022 de la Fédération nationale du Mérite maritime et de la Médaille d’honneur des marins



Créé en 2020 par la section océan Indien de la Fédération nationale du Mérite maritime et de la Médaille d’honneur des marins (FNMM), qui regroupe actuellement une quarantaine de membres résidant à La Réunion, mais aussi à Mayotte, à Madagascar, à Maurice et aux Seychelles, le prix de la FNMM est décerné chaque année à l’élève le plus méritant de l’Ecole d’apprentissage maritime de La Réunion (EAMR) et de celle de Mayotte. Ce prix vise un triple objectif : mettre en valeur en le récompensant l’élève qui, malgré de grandes difficultés, a fait preuve d’une vraie passion pour la mer et, par ses résultats scolaires, d’une réelle volonté de réussir

mieux faire connaître le monde maritime au travers des Ecoles d’apprentissage maritime de La Réunion et de Mayotte et de la FNMM

créer des liens entre la jeunesse de La Réunion et celle de Mayotte qui souhaitent s’investir dans les métiers de la mer et les membres de la SOI-FNMM. Ce prix est constitué des deux ouvrages qui sont chaque année primés par la FNMM : le Prix « Ecume de mer » et le prix « Commandant Jean Loreau ». En 2022, il s’est agi respectivement de l’ouvrage de Patrick Villiers « Des vaisseaux et des hommes » qui retrace l’histoire de la marine de Louis XIV et de Louis XV, et de l’ouvrage de Jean-Yves Chauve « L’Atlantique en eaux troubles », un thriller sur fond de course au large, de déception amoureuse et de trafic illicite. Outre ces ouvrages, le lauréat reçoit des bons d’achat d’une valeur totale de 400 €.



Le financement de ce prix a été assuré cette année par un généreux mécène : la Fondation d’entreprises des mers australes, dont l’objectif est de tisser des liens privilégiés entre le monde de la recherche, de l’ingénierie et de l’entreprise pour apporter son soutien à des projets innovants en lien avec les mers australes. Cette Fondation, dont les membres sont des armements de pêche opérant dans les zones économiques exclusives des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), a aussi vocation à soutenir la formation maritime.



C’est Etienne Roudon qui a été déclaré élève de l’EAMR le plus méritant de l’année 2022. Après l’obtention du brevet des collèges, il a intégré l’école en 2019 et a obtenu en 2022 le baccalauréat professionnel polyvalent navigant pont/machine. Agé de 18 ans, et après avoir suivi une préparation militaire marine, il est actuellement étudiant à l’université de La Réunion, en vue de l’obtention du diplôme universitaire des métiers de la sécurité.



Ce lauréat a reçu son prix des mains de Thierry Clot, président de la SOI-FNMM, à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée le samedi 28 janvier dans les locaux de l’EAMR au Port, en présence de son directeur, Sami Ouadrani, de l’administratrice de 1ère classe des affaires maritimes Audrey Bourdette, représentant la direction de la mer sud océan Indien, de Delphine Ciolek, secrétaire générale de la Fondation précitée, des enseignants et parents d’élèves, ainsi que de plusieurs membres de la SOI-FNMM.



