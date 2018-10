Un écrivain public à votre service à Fleurimont 1

Missionné pour aider les administrés en difficulté avec la lecture et l’écriture, à rédiger des courriers ou des CV, à remplir des formulaires et dossiers administratifs, plus généralement les aider à accomplir leurs démarches administratives (par courrier et par internet), un écrivain public sera de permanence le jeudi matin à la Maison de la citoyenneté des Cerisiers.

Un écrivain public vous accompagne dans vos démarches administratives auprès des organismes publics : démarches en ligne (impôt.gouv.fr, caf.fr, lassuranceretraite.fr, poleemploi.fr, groupecrc.com, ants.gouv.fr, etc) ou formulaires papier.



Ainsi :

– Il vous aide à remplir les formulaires, les dossiers d’inscription, etc. Il reste à votre disposition pour toute nouvelle demande et pour les réponses à donner aux organismes qui vous adressent des courriers.



– L’écrivain public vous aide à rédiger tout type de courrier administratif ou privé dans le respect de la charte des écrivains publics ; exemple : lettre de réclamation, lettre de résiliation, attestation sur l’honneur, etc.



– L’écrivain public vous aide à rédiger votre CV et votre lettre de motivation pour une candidature.

– L’écrivain public peut contacter les organismes administratifs pour obtenir les renseignements nécessaires à l’accomplissement de vos démarches administratives.