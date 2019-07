A la Une .

Un écran de fumée qui coûte cher aux Réunionnais

[Droit de réponse d'ILEVA] Depuis le 24 mai, en tout, 8 pages entières de publicité sur le sujet du Pôle Multifilière Déchets Sud Réunion ont été achetées dans le JIR et sur ZINFOS974 avec pour accroche "ils vous enfument". Ces publicités, au départ anonymes, ont finalement été signées comme l’exige la loi, par Nexa, l’agence régionale de développement.



Au vu des fausses informations avancées et de la violence des attaques mises en œuvre contre un établissement de service public, légitime et engagé dans le traitement des déchets ménagers et assimilés pour 60% de la population de La Réunion, ILEVA est appelé à exercer son droit de réponse pour rétablir la vérité et apporter toutes les précisions utiles.



Le visuel au format PDF (téléchargeable) ILEVA-DroitDeRéponse-DoublePage-HD.pdf (5.55 Mo)









