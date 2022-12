A la Une . Un duel Ciotti vs Retailleau pour le second tour de la présidence des Républicains

Éric Ciotti et Bruno Retailleau se sont qualifiés ce dimanche pour le second tour de l’élection du président des Républicains. Par C.L. - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 14:03

Le député des Alpes Maritimes, faisant figure de favori, a récolté 42,73% des voix contre 34,45% pour le patron des sénateurs LR. Aurélien Pradié, député du Lot, est éliminé avec 22,29% des votes.



La participation s'est élevée à 72,67%, un taux "remarquable" selon Annie Genevard, présidente par intérim. En 2019, la participation avait atteint 47% et lors de la primaire de 2021, 81% des adhérents avaient voté au premier tour.



Le deuxième tour aura lieu le weekend prochain.