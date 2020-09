Société Un documentaire sur La Réunion au temps du confinement

Le documentaire de 52 minutes sera diffusé ce mercredi 23 septembre à 19H50 sur Réunion la 1ère et ensuite France Télévisions.

Réalisé par Samy Chalak et Serge Marizy (Alefa Production - Zone Australe ), produit par Rémy Tézier TEC TEC Production - France Télévisions et Réunion la 1ère, ce documentaire revient sur cette période inédite. Le 17 mars 2020, La Réunion ouvre une parenthèse de 2 mois, confinée dans le contexte d'épidémie de Covid-19. Au gré des rencontres, les auteurs dressent une photographie de la société réunionnaise, figée et coupée du monde par un confinement qui a révélé ses forces mais aussi ses faiblesses.



La Réunion au temps du confinement a été produit avec la participation de: Région Réunion, département de la Réunion, Préfecture de la Réunion et différents services de l'État.



La bande annonce à retrouver ci-dessous :







