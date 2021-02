La grande Une Un djihadiste réunionnais expulsé de Turquie placé en garde à vue en France

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 13 Février 2021 à 02:27

Antony M., un Réunionnais parti de notre ile pour rejoindre les rangs de Daesh en Syrie en 2014, a été placé en garde à vue aujourd'hui dans les locaux de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), dans l'attente de son défèrement devant un juge d'instruction et d'une mise en examen.



L'islamiste a été expulsé de Turquie où il avait été arrêté.



Les policiers de la DGSI espèrent maintenant en apprendre davantage sur cette filière qui avait été montée à partir de 2013 par Nail Varatchia, un jeune Saint-Andréen surnommé "L'Egyptien", qui a depuis été condamné à 7 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste pour notamment un projet d'attentat contre une discothèque du Sud.



Nail Varatchia fréquentait la mosquée Montreuil dans le quartier de la Source avant d'en être exclu pour ses discours radicaux. Il avait cependant continué à organiser des réunions avec un groupe d'une quinzaine de jeunes entre 2013 et 2015 dans un appartement du centre-ville de Saint-Denis. Il y faisait l'apologie de l'action du Front Al Nosra, lié à l'époque à al-Qaida, mais aussi celle de Daech.



En juin 2015, plusieurs jeunes avaient été interpellés avant de quitter l'île, mais une demi-douzaine a déjà pris la route du djihad. Parmi eux, un jeune homme de 23 ans qui serait mort en avril 2015 à Tikrit (Irak) et Anthony M. qui s'était radicalisé en compagnie de son frère jumeau Thomas.



Anthony était à l'époque présenté comme le "lieutenant" de Nail Varatchia et il avait quitté son domicile à la fin de 2014 pour rejoindre la Syrie en compagnie de son épouse.



La Réunion, terreau de djihadistes ?



Ce n'est pas la première fois que des Réunionnais sont impliqués dans des attentats ou des projets d'attentats ou que La Réunion soit une cible.



En 2003, un premier islamiste particulièrement dangereux, recherché par les juges antiterroristes Bruguière et Ricard, avait été interpellé par la DST dans un aéroport parisien alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour La Réunion où il projetait un attentat contre un complexe touristique.



Un peu plus tard, tout le monde se souvient des frères Fabien et Jean-Michel Clain, tués par une frappe de drone en mars 2019 à Baghouz, le dernier réduit du groupe État islamique, aux confins orientaux de la Syrie. Les deux frères s'étaient fait connaitre en étant les "voix" françaises de Daesh qui avaient revendiqué au nom de l'organisation terroriste plusieurs attentats en France. Fabien Clain avait notamment été identifié par les enquêteurs français comme celui qui avait enregistré le message audio revendiquant les attentats du 13 novembre 2015, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Et son frère Jean-Michel avait lui été identifié comme le psalmodieur des Anashid - chants religieux - entendus dans l'enregistrement.



En 2018, un islamiste multirécidiviste, assigné à résidence dans l'île, à Saint-Louis, était condamné pour apologie de terrorisme.



Et en mars 2020, c'est Jérôme Lebeau, 25 ans, qui était condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour avoir tiré sur des policiers venus l'interpeller. Radicalisé, il avait été repéré pour regarder des vidéos de propagande djihadiste. Détail inquiétant : il s'entraînait au tir...



Il y a deux ans, le préfet avait révélé qu'une centaine de Réunionnais radicalisés étaient sous surveillance.



