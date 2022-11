Un dispositif pour aider les jeunes à financer leur permis

Ainsi, le CCAS aide à financer le permis B de 50 jeunes qui habitent sur le territoire de la commune. Pour en bénéficier, il faut réaliser en contrepartie une action sociale (35 heures dans l’année) et remplir certains critères (voir ci-dessous). Il faut être âgé de 18 à 31 ans.

Il s’agit d’un dispositif financé dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale du Conseil Départemental.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Centre Communal d’Action Sociale – Cellule Instruction des Aides Financières au 19 rue Évariste-de-Parny ou au 0262 76 45 76. Vous pouvez aussi écrire à l’adresse électronique suivante. (ccas@mairie-saintpaul.fr).

Pour qui ?

Tout jeune de 18 à 31 ans :

Engagé dans un parcours professionnel ou d’insertion sociale nécessitant le permis de conduire

Habitant la Commune de Saint-Paul

Inscrit dans une auto-école située sur le territoire saint-paulois

N’ayant pas les fonds nécessaires pour en financer l’intégralité

Combien ?

L’aide est fixée à 1 000 € (750€ accordés par le Conseil Départemental et 250€ par le CCAS). Elle est versée directement à l’auto-école.

Comment ?

La demande d’aide est à constituer auprès d’un conseiller de la Mission Locale, du Pôle Emploi, du PLIE, du Service de la Polyvalence Insertion du Conseil Départemental (SPI), du CCAS.

Quels engagements pour le bénéficiaire ?

Avoir effectué 35 heures de bénévolat dans un service du CCAS

Déclarer toute aide complémentaire obtenue après signature du dossier

Se présenter aux examens du permis de conduire (code et conduite)