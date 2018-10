Un dispositif d’aide exceptionnelle pour les apiculteurs en difficulté

Le dispositif exceptionnel d'appui à la filière apicole, proposé par le Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, soutient le renouvellement du cheptel apicole avec une aide forfaitaire de 80 € par essaim acheté. Une enveloppe totale de 3 millions d'euros est dédiée à ce dispositif (métropole et DOM), indique la préfecture.Pour être éligibles, les apiculteurs doivent posséder plus de 50 ruches et avoir perdu plus de 30% de leur cheptel. Ils doivent également avoir réalisé un traitement anti-varroa avant l'hiver 2018-2019, justifié par d'une facture d'achat datée entre le 1er janvier 2018 et le 31 octobre 2018 et faisant apparaître le nom du médicament bénéficiant d'une autorisation.Les dossiers de demandes d'aides doivent être déposés, jusqu'au 7 novembre 2018, uniquement par voie dématérialisée sur le site de FranceAgriMer :Afin de répondre au besoin de trésorerie des apiculteurs, une avance leur sera versée une fois la demande effectuée. Les apiculteurs auront ensuite jusqu'au 30 juin 2019 pour réaliser les achats d'essaims et transmettre les factures à FranceAgriMer.