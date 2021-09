Communiqué Un diplôme universitaire pour travailler avec les adolescents difficiles voit le jour

L’Université de La Réunion, le CHU et la Protection Judiciaire de la Jeunesse se sont associés pour lancer le premier diplôme universitaire pour les adolescents difficiles. L’objectif est de former les professionnels sur cette problématique et favoriser les connaissances et les contacts entre les acteurs concernés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 21 Septembre 2021 à 14:49

Le communiqué : Les objectifs : Les objectifs de ce diplôme universitaire sont :

• d’informer les professionnels sur l’état actuel des connaissances psychologiques, psychopathologiques, spciales, pédagogiques et juridiques, nécessaires à la compréhension et à l’optimisation de la prise en charge des adolescents difficiles dans leur environnement



• de faciliter la communication et la connaissance mutuelle entre les acteurs de cultures institutionnelles et professionnelles différentes sur le territoire

• de développer la capacité à coopérer des différents acteurs dans leurs interventions auprès des adolescents.



Le public :

Cette formation est destinée à des professionnels ou bénévoles ayant une expérience auprès d’adolescents dans les domaines :

• de la santé et de la promotion de la santé : médecins généralistes, pyschiatres, pédopsychiatres, pédiatres...

• du champ social : assistants de service social, éducateurs, psychologues...

• des politiques de la ville, de la prévention de la délinquance et de l’insertion : professionnels des missions locales, des points d’informations jeunesse, de l’animation socio-éducative, périscolaire, culturelle et sportive

• de l’éducation nationale : chefs d’établissements, conseillers principaux d’éducation, enseignants...

• de la justice : magistrats, avocats, greffiers, assesseurs, personnels de la protection judiciaire de la jeunesse... • de la police et la gendarmerie : policiers des brigades de protection de la famille, de la sûreté urbaine...



Programme (120 heures) :

Le contenu central du DU est la psychopathologie des adolescents complété par des apports en sciences humaines (psychologie, histoire, sciences de l’éducation), droit et des exemples de pratiques et de travail en réseau. Trois grands axes : • les adolescents aujourd’hui, • les difficultés et les troubles des adolescents, • les pratiques professionnelles.



Conditions de validation :

Le DU est validé par l’assiduité, la rédaction d’un compte-rendu et analyse d’expériences professionnelles et sa soutenance devant un jury (soutenances : 8 et 9 juillet 2022 / 2 et 3 septembre 2022).



Responsable pédagogique : Dr Michel SPODENKIEWICZ, Pédopsychiatre, Chef de service, service de psychiatrie de l’adolescent.



Parrain : Pr David COHEN, Chef du Service de Psychiatrie de l’Enfant et Adolescent à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris).



