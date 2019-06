Un dimanche sous le signe de la fête des pères

Ce dimanche n'était pas un dimanche tout à fait comme les autres. Après, les mamans, aujourd'hui ce sont les papas qui sont à l'honneur.



Quelques semaines après la fête des mères, c'est au tour des papas d'être choyés et gâtés par leurs marmailles.



Repas en famille, restaurants, pique-nique, balades, cadeaux... toutes les occasions sont bonnes pour apporter son attention à son héros.



Bien que la place du père ait évolué, comme l'a déclaré une récente étude de l’Observatoire de la parentalité et de la Caisse d’allocations familiales (CAF), la fête des pères est souvent délaissée a contrario de la fête des mères.



Certes la fête des pères touche bientôt à sa fin, mais l'amour entre père et fils/fille c'est tous les jours de l'année !