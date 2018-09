Un dimanche pour partager un pique-nique à Plateau Caillou

Pour la 3ème année consécutive, l’association Sportive et Culturelle de Plateau Caillou (ASCPC) et le conseil citoyen du quartier en collaboration avec la mairie de Saint-Paul, l’état et bailleurs sociaux (SIDR, SHLMR) ont organisé le pique-nique partage dimanche dernier au Parc Arc-en-ciel de Plateau Caillou. Un instant convivial où une centaine de personnes de quartiers différents s’était réunie.



Le maire, venu à la rencontre des habitants, salue l’initiative des organisateurs qui ont su mettre au cœur de cette action "la cohésion et la proximité afin de renforcer le lien social au sein des quartiers".



Des animations diverses et variées étaient au programme telles que danses bollywood, cowboys, chasse aux trésors, loto quine, contes et devinettes créoles, défilé de mode… et bien d’autres qui ont su, en cette seule journée, rendre la vie plus simple comme si une petite pause de plaisir et de bonheur en famille ou entre amis était la bienvenue avant de reprendre de plus belle notre routine quotidienne.