Un dimanche matin ensoleillé avant un après-midi plus nuageux

La dernière journée de ce weekend s’annonce ensoleillée, malgré quelques averses dans les l’Est. D’ailleurs, cette micro-région connaîtra un risque d’orage plus tard ce dimanche. Par La rédaction - Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 à 06:55

Les éclaircies sont présentes en matinée pour cette journée dominicale. Les nuages s'installent progressivement sur le relief et redeviennent actifs dans l'après-midi. Même si les pentes sont souvent grises, ce sont surtout les communes de Saint-Benoit et Sainte-Rose qui sont réellement sous la menace de fortes pluies orageuses. Sur les zones littorales, nord et ouest, malgré quelques débordements nuageux, les averses se font beaucoup plus rares.



Les températures maximales avoisinent toujours les 30 degrés sur le rivage.



Le vent de Nord-Ouest est surtout sensible vers l'Etang-Salé et Saint-Denis où les rafales sont voisines de 50 km/h.



La mer est peu agitée sans houle significative.