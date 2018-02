De nouvelles précipitations attendues ce dimanche

Le début de journée est plutôt agréable, même si quelques nuages sont présents au lever du jour sur les côtes nord de l'île, localement accompagnés de petites averses,Le ciel de la moitié sud est moins encombré, mais les nuages d'altitudes bien présents voilent malgré tout fréquemment le soleil.Les conditions évoluent rapidement en cours de matinée : les nuages prennent rapidement de l'ampleur sur les hauteurs, et encombrent rapidement le ciel réunionnais en cours de matinée. Les averses se développent sur le relief au fil des heures, précise le bulletin.Au cours de l'après-midi, les averses prennent un caractère parfois orageux et sont d'intensité modérée à forte. Tout cela est de saison, mais on peut attendre localement des cumuls significatifs, notamment sur les hauteurs de l'Ouest, du Sud-Ouest, ou sur les flancs du Volcan. Des débordements nuageux accompagnés de quelques averses sur les littoraux Ouest et Sud sont également attendus dans l'après-midi.Les températures maximales évoluent peu et restent voisines des 29 à 31°C le long du littoral, 20°C au Pas de Bellecombe et 24 à 25°C dans les cirques.Le vent est faible de secteur Nord, avec un petit renforcement le long des côtes Ouest et Est. Ailleurs, les brises dominent.La mer est peu agitée à agitée.