Un dimanche ensoleillé sur une large partie de l’île

Dans son bulletin du jour, Météo France annonce une journée ensoleillée sur le littoral, tandis que quelques nuages viendront perturber les hauts dans l’après-midi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 07:49

Le bulletin:



La matinée commence sous un beau temps quasi généralisé à l'ensemble de l'île. De Sainte-Suzanne à Saint-Philippe, les éclaircies sont moins franches avec quelques averses sans importance. En cours de matinée, l'ennuagement se met en place timidement sur les pentes et les remparts sans parvenir à contrarier l'ensoleillement.



L'après-midi, le temps est devenu bien nuageux en montagne avec quelques averses par endroit, tout ce qu'il y a de plus normal pour la saison, mais ces pluies ne sont pas excessives et n'appellent pas de vigilance particulière, les éclaircies résistent bien dans les Cirques et au Volcan. La majorité des régions littorales conservent un temps ensoleillé.



Les températures maximales évoluent peu et sont comprises entre 30 et 33 degrés sur le bord de mer, 24 à 27 dans les Cirques, 23 à 25 dans les Plaines et proches de 20 degrés au Maïdo ou au Pas de Bellecombe-Jacob.

L'alizé garde une belle allure pour un mois de janvier, 50 à 60 km/h sur le Sud Sauvage et entre Saint-Denis et la Possession.



La mer est agitée entre Saint-Jo et Champ Borne à cause d'une petite houle d'alizés, elle est peu agitée ailleurs.



