La grande Une Un dimanche de galère sur les routes, 6km d’embouteillages vers l’ouest

Entre les intempéries, le basculement de la route du littoral et les accidents, ce dimanche s’avère difficile pour les automobilistes. Près de 6 km de bouchons sont enregistrés en direction de l’ouest.

Par GD - Publié le Dimanche 12 Mars 2023 à 17:06



Le basculement de la route du littoral hier soir était le premier un facteur aggravant pour ceux qui souhaitaient sortir ou entrer à Saint-Denis. Associé à une forte pluie, les bouchons se sont accentués des deux côtés, tant et si bien que l’on comptabilisait 6 km d’embouteillages vers l’Ouest en fin d’après-midi.



Déjà ce matin, ceux qui étaient parvenus à se sortir de la galère de la route du littoral pour se rendre dans l’ouest ont eu droit à une autre mauvaise surprise. En effet,



une voiture s'est retrouvée sur le toit juste avant le pont Vinh-San. L'intervention s'est terminée vers 17h et a nécessité de fermer la bretelle d'insertion de la RD41, route de la montagne, vers le boulevard sud. En conséquence, les habitants de la Montagne ont dû être déviés et se mêler aux importants bouchons pour entrer en ville.