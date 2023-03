Un dimanche chaud relevé par quelques bonnes averses

Cette journée de dimanche est plus instable, avec moins de vent sur la région de Saint-Denis. Ce matin, ciel bleu pastel, où quelques nuages élevés viennent y ajouter une petite touche blanchâtre.



Dans cette atmosphère d'été parfois étouffante, les nuages de pente s'accumulent et finissent par donner une belle épaisseur de grisaille un peu partout dans les Hauts, les averses ne sont plus très loin à l'heure du repas et cet après-midi, les séquences pluvieuses sont parfois d'une bonne intensité.



Pourquoi pas un petit coup de tonnerre pour accompagner les ondées les plus sévères, même si ce n'est pas le caractère dominant du jour. Aucune région n'est à l'abri de la pluie, même si les secteurs côtiers sont rarement touchés.



Prudence près des ravines et des bassins en cette journée dominicale, les cours d'eau réagissent en général assez vite en fin de saison des pluies. Le vent est faible, la mer agitée dans l'Ouest et le Sud, à cause d'une petite houle dont les vagues sont inférieures à 2 mètres, les pêcheurs doivent être vigilants même si les hauteurs ne sont pas significatives.