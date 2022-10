Météo Un dimanche bien nuageux

Il ne faudra pas s'attendre à un temps clément aujourd'hui. Selon le dernier bulletin de Météo-France, nuages et averses se partageront le ciel, notamment à la mi-journée. Côté températures, elles remontent légèrement sur le littoral pour friser les 29°. Le bulletin complet : Par NP - Publié le Dimanche 23 Octobre 2022 à 07:06

Jusqu'en milieu de matinée, les nuages sont assez nombreux sur l'Est et jusqu'au au chef-lieu. Des averses sont observées par intermittence. Ailleurs, même si le ciel est temporairement voilé par des nuages élevés, le temps est calme. Puis les nuages commencent à prendre possession des différentes régions de notre île.



A la mi-journée, le département est alors concerné par une nébulosité importante. Une bonne partie des pentes est sous les nuages. Peu de sommets échappent à la grisaille. Les éclaircies observées se raréfient, les cirques sont aussi concernés.



En terme de précipitations en journée, des averses se déclenchent dans les Hauts de Saint-Gilles, de Saint-Leu, de Saint-Pierre et de Vincendo. A contrario, les averses au vent se raréfient et l'on observe même des éclaircies au fil des heures sur le littoral de Saint-André et Sainte-Rose.



Les températures maximales: 26 à 29°C en bordure de mer.



Le vent de Nord-Est est présent essentiellement dans le secteur du Port et de Saint-Paul et dans une moindre mesure vers Saint-Philippe, avec des rafales d'une cinquantaine de km/h. Partout ailleurs, il est faible. Dans les Hauts, le flux s'établit au Sud-Est, mais reste faible.



La mer est peu agité à localement agitée. La houle d'est-sud-est de 1 à 1.5 m est plutôt faiblissante.