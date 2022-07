A la Une .. Un deuxième système dépressionnaire pourrait se former plein sud

Bien que peu fréquents, des systèmes dépressionnaires tropicaux (ou subtropicaux) peuvent occasionnellement se former même au coeur de l'hiver austral. Par exemple, on peut citer la tempête tropicale ABELA en juillet 2016. Aucun système dépressionnaire n'est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien mais il y a un risque de formation d'une tempête tropicale modérée et aussi d'une tempête subtropicale au cours des 5 prochains jours, indique le bulletin de Météo France émis ce 23 juillet à 15h40 locales de La Réunion.En effet, une zone dépressionnaire ( déjà évoquée hier ) devrait se mettre en place sur l'extrême nord-est du bassin (à plus de 3000 km de La Réunion) en début de semaine prochaine et présente un risque faible (probabilité inférieure à 30%) de se transformer en tempête tropicale à partir de mercredi ou jeudi tout en restant très loin des terres habitées.De plus, une autre zone dépressionnaire devrait se former au large du sud-est de l'Afrique australe et du sud de Madagascar (à au moins 1000 km des côtes malgaches) d'ici lundi et présente un risque faible (probabilité inférieure à 30%) d'évoluer en dépression ou tempête de nature subtropicale.Même si ces éventuels systèmes dépressionnaires venaient à se former,Bien que peu fréquents, des systèmes dépressionnaires tropicaux (ou subtropicaux) peuvent occasionnellement se former même au coeur de l'hiver austral. Par exemple, on peut citer la tempête tropicale ABELA en juillet 2016.