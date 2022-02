A la Une .. Un "deuxième poumon vert" plus grand pour le Tampon

La pose de la première pierre de l’extension du Parc des Palmiers s’est déroulée ce vendredi en présence de Jacques Billant, préfet de La Réunion. Aux côtes du sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Pierre Lucien Guidicelli et du maire André Thien Ah Koon, le représentant de l’Etat a salué l’aménagement de "cet écrin de verdure qui va embellir la vie des Tamponnais mais aussi notre île". Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 13:11





7.245 palmiers sont déjà installés dans "ce deuxième poumon vert du Tampon après le parcours de la Pointe", se félicite le maire André Thien Ah Koon. Dans les pépinières associées au projet, 40.000 palmiers sont prêts à être plantés dont 6 espèces de palmiers endémiques.







L’objectif est donc de sauvegarder la biodiversité mais également "de faire le nécessaire pour se maintenir en bonne santé", précise André Thien Ah Koon, "sachant que 10% des Réunionnais sont diabétiques". Différents parcours déclinables en fonction de la forme physique de chacun permettront de sillonner le parc. Trois voiturettes électriques vont également être acquises par la commune pour un accès à tous, souligne l’édile. Un belvédère, sept kiosques, des toilettes, des points d’eau et deux bassins de retenue alimentés par les eaux de ruissellement seront également créés.



L’extension poussée jusqu’à la route de Bras de Pontho, un nouvel accès verra le jour avec 145 places de parking. Si aujourd’hui, le Parc des Palmiers accueille 250 visiteurs par jour, avec les nouveaux aménagements, 600 visiteurs par jours sont espérés.



"Un tiers de la flore indigène est menacée d’extinction et la préserver c’est bien ce que vous entreprenez au Tampon", félicite le préfet Jacques Billant à l’attention d’André Thien Ah Koon, dont il loue également "l’engagement en faveur d’un développement équilibré du Tampon".



