A la Une . Un deuxième meurtre en moins d'une semaine à Mayotte

Un homme de 44 ans a été tué ce lundi soir à Cavani, victime de coups de machette à la tête. C'est la troisième agression par arme blanche en cinq jours à peine, et la deuxième ayant coûté la vie à la victime. Par Yohann Deleu - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 12:26

C'est une flambée de violence rare qui touche Mamoudzou depuis quelques jours. Des faits extrêmes, sans lien entre eux, mais qui ont de quoi occuper les services de police. La semaine dernière, un jeune serveur sans histoire était arrêté pour un premier meurtre, sur fond de vélo volé.



Le week-end a été marqué par de nombreux affrontements lors desquels la police a tiré pas loin de 300 grenades. Dimanche, un autre individu était victime de coups de couteau à Passamaïnty. Un coup de lame ayant frôlé la carotide, l'intention homicide ne fait que peu de doute. L'homme a survécu de justesse. Maoulida n'a, lui, pas eu cette chance.



Lundi soir donc, le quadragénaire, né en 1977, a été victime de coups à la tête, à Cavani. Arrivé récemment de métropole, le Mahorais travaillait sur un chantier tout proche. Selon un riverain, il aurait pu faire les frais d'un litige avec des jeunes qui squattaient le chantier en question, et qui auraient mal pris l'installation d'une clôture censée sécuriser les travaux. "Vers 19h30, j'ai vu un attroupement de gamins dans la rue, l'un d'eux a dit, moi si j'ai un couteau ou un coupe-coupe, je n'hésiterai pas à l'utiliser".



Quelques minutes plus tard, la police frappe à sa porte. "Le policier m'a demandé ce que j'avais vu, il m'a dit qu'un homme venait de prendre un coup de chombo", indique le riverain qui fait le rapprochement avec le groupe de jeunes, disparu à l'arrivée de secours. Au sol, sur la rue, une mare de sang témoignait encore ce mardi matin de la violence de l'agression. Si officiellement la police ne privilégie aucune piste, ce nouvel homicide semble reposer une fois encore sur un motif bien futile.