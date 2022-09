La grande Une Un deuxième bateau de migrants arrive alors que le Sri Lanka s'enfonce dans la crise

L'arrivée d'un nouveau bateau de pêche, avec à son bord une quarantaine de personnes, fait remonter les souvenirs de la vague de chalutiers accostant en 2018/2019. Alors que la situation politique et économique du Sri Lanka est encore plus critique aujourd'hui, La Réunion s'apprête-t-elle à devenir une nouvelle porte d'entrée vers l'Europe ? Par Maxime Bonnet - Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 à 10:23

L'accostage du chalutier sri-lankais semble désormais imminent, et une question émerge sur ce phénomène après cette deuxième arrivée en moins d'un mois. La crise actuelle que traverse ce pays situé au sud de l'Inde va-t-elle encore augmenter la détermination de ceux qui sont prêts à tout pour quitter leur terre natale ?



Une inflation galopante, un endettement hors de contrôle, une crise politique qui semble insolvable, l'ancienne Ceylan s'enfonce dans la plus grave crise de son histoire.



Pourtant, la descente aux enfers que vit le Sri Lanka n'a pas été évoquée par les six derniers marins lors de l'audience au tribunal administratif le 10 août dernier. La justice les a autorisés à déposer une demande d'asile, contrairement à une première décision de la préfecture.



Mettant en avant des persécutions politiques, ils se disent en danger de mort s'ils retournent au Sri Lanka. Leurs dossiers doivent désormais être examinés par l'Ofpra, l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides, qui leur accordera ou pas l'asile.

Une arrivée à Mayotte en août



La Réunion ne semble pas être la seule destination pour les bateaux sri-lankais. L'île aux parfums a aussi vu arriver sur ses côtes un bateau de pêche dans la nuit du 2 au 3 août dernier. Après avoir déclenché un signal de détresse, ils ont été pris en charge par les autorités avant d'être renvoyés directement par avion début septembre.



Frédéric Sautron, le sous-préfet de Mayotte chargé de la lutte contre l'immigration clandestine, avait même personnellement fait le déplacement à l'aéroport pour voir grimper dans l'avion les sept hommes et envoyer un message fort de l'Etat.





Un nouveau cycle d'arrivées, comme en 2018 ?



Déjà en 2018, de nombreux migrants avaient mis en avant des persécutions religieuses (envers les minorités chrétiennes et musulmanes) et ethniques, derniers souvenirs de la guerre civile qui a ravagé le pays durant 25 ans.



Des pressions du Quai d'Orsay en 2019 avaient forcé le gouvernement local à prendre des mesures. Plusieurs arrestations de "passeurs" et de candidats à l'exil avaient refroidi les ardeurs des plus déterminés. Reste à savoir si la situation actuelle du pays permettra encore à la France de ralentir le rythme des départs.