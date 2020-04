Un détenu testé positif au Covid-19 à Domenjod

C'est un détenu arrivant qui a été testé positif au Covid-19 hier, alors qu'il était arrivé à Domenjod mercredi après-midi. Le directeur de la prison Pascal Bruno nous précise qu'il a été hospitalisé ce matin.



Vincent Pardoux, délégué syndical FO pénitentiaire, nous en a dit plus sur ce premier cas de Covid-19 au sein de l'établissement pénitentiaire. Il s'agit d'un SDF d'une trentaine d'années, qui est arrivé mercredi suite à une condamnation pour cambriolage. Fort heureusement, les nouveaux arrivants sont placés en quatorzaine dans le "quartier arrivants", où ils sont en cellule individuelle.



Tous les lundis et mercredis, une équipe mobile du CHU vient effectuer des dépistages du Covid-19 chez l'ensemble des nouveaux détenus. Le détenu testé positif n'est donc resté que deux jours au sein de la prison, mais il a été en contact avec 11 personnels pénitentiaires, qui eux-mêmes ont été possiblement en contact avec l'ensemble du personnel.



C'est pourquoi le syndicat demande que l'ensemble du personnel pénitentiaire soit testé, non seulement les 11 contacts directs.



Le détenu était asymptomatique, c'est le dépistage systématique qui a permis de savoir qu'il est porteur du Covid-19.