Un des "gilets jaunes" du Conseil Régional jugé en appel

René Paul M., 43 ans, comparaissait ce jeudi devant la cour d’appel pour des faits commis en novembre et décembre derniers, en période de mouvement des Gilets Jaunes. Si les faits commis lors de la manifestation au sein du Conseil régional le 19 novembre ne sont pas graves, c’est la suite qui lui a valu une condamnation à un an de prison par le tribunal correctionnel de Saint-Denis.



Pour rappel, une manifestation de Gilets Jaunes devant la pyramide inversée du Conseil Régional dérape ce jour-là. Les manifestants s’introduisent de force dans l’enceinte et de violents coups sont échangés entre Gilets Jaunes et agents de sécurité. C’est à ce moment-là que René Paul M. saisit un galet et le jette sur le pare-brise du véhicule d’un des agents de sécurité.



Reconnu sur des images de vidéosurveillance, il retrouve la police à son domicile le 4 décembre. Mais au lieu de se laisser interpeller, René Paul M. prend sa voiture et force le passage malgré les sommations des policiers qui sont contraints d’éviter rapidement le véhicule. Le suspect s’enfuit mais se rendra aux forces de l’ordre par la suite. Il est donc jugé pour refus d’obtempérer dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité en plus de la destruction de biens.



Pour lui, il était impossible de savoir qu’il s’agissait de policiers malgré leurs brassards oranges et leurs cris indiquant qu’ils étaient de la police. Il pensait qu’il s’agissait des mêmes agents de sécurité du Conseil Régional. Me Morgan Pouly de la défense le rappelle : "Tout ça pour un pare-brise cassé" avant de déclarer que le cousin du prévenu avait été victime de violences des agents de sécurité au sein du Conseil Régional, d’où le galet lancé sur la voiture et qu’il n’était donc "pas impossible de penser que des gros bras pourraient venir le chercher à son domicile".



En effet. Mais avec 24 condamnations sur son casier judiciaire, difficile d’en vouloir à la justice si elle peine à le croire.